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В Подмосковье школьница погибла, пытаясь достать рюкзак из канавы
26.4.2021 10:13
Фото: sledcom.ru
Правоохранительные органы Московской области приступили к проверке по факту трагического происшествия в Бронницах, где погибла 14-летняя девочка.
Школьница пыталась достать из сточной канавы рюкзак, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по региону Ольгу Врадий.
ЧП случилось накануне утром, когда в сточной канаве было найдено тело 14-летней девочки. По словам Ольги Врадий, на талии школьницы была завязана веревка. В ходе предварительного разбирательства было установлено, что за день до трагедии девочка пообещала своей приятельнице помочь отыскать рюкзак. Знакомая подростка уронила его в сточную канаву еще в первых числах апреля.
В ходе начатой проверки следователи ведут опрос очевидцев, которые обнаружили тело школьницы, а также одноклассников и друзей погибшей девочки. Изъяты записи уличных видеокамер, назначен ряд экспертиз. Проверку по факту гибели школьницы также проводит Раменская городская прокуратура.
Ранее в Красноярске были найдены останки шестилетнего ребенка, которого разыскивали с конца минувшего марта. Поиски девочки были начаты после письма ее матери, которая сейчас находится в СИЗО. По словам женщины, в прошлом страдавшей от наркозависимости, она оставила дочь на попечение подруги и ее матери еще в прошлом году. Обвиняемая попросила помочь отыскать девочку, с которой потеряла связь.
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