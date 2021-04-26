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В Подмосковье школьница погибла, пытаясь достать рюкзак из канавы


26.4.2021 10:13
В Подмосковье школьница погибла, пытаясь достать рюкзак из канавыФото: sledcom.ru

Правоохранительные органы Московской области приступили к проверке по факту трагического происшествия в Бронницах, где погибла 14-летняя девочка.

Школьница пыталась достать из сточной канавы рюкзак, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по региону Ольгу Врадий.

ЧП случилось накануне утром, когда в сточной канаве было найдено тело 14-летней девочки. По словам Ольги Врадий, на талии школьницы была завязана веревка. В ходе предварительного разбирательства было установлено, что за день до трагедии девочка пообещала своей приятельнице помочь отыскать рюкзак. Знакомая подростка уронила его в сточную канаву еще в первых числах апреля.

В ходе начатой проверки следователи ведут опрос очевидцев, которые обнаружили тело школьницы, а также одноклассников и друзей погибшей девочки. Изъяты записи уличных видеокамер, назначен ряд экспертиз. Проверку по факту гибели школьницы также проводит Раменская городская прокуратура.

Ранее в Красноярске были найдены останки шестилетнего ребенка, которого разыскивали с конца минувшего марта. Поиски девочки были начаты после письма ее матери, которая сейчас находится в СИЗО. По словам женщины, в прошлом страдавшей от наркозависимости, она оставила дочь на попечение подруги и ее матери еще в прошлом году. Обвиняемая попросила помочь отыскать девочку, с которой потеряла связь.

Автор: Злата Богатова

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