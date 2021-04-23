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Женская сеть myJulia.ru
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В Красноярске найдены останки пропавшей шестилетней девочки
09:12
Фото: penzavzglyad.ru
Следователям удалось восстановить события, связанные со смертью шестилетнего ребенка, которого разыскивали в Красноярске с конца минувшего марта.
Поиски девочки были начаты после письма ее матери, которая сейчас находится в СИЗО.
В Красноярске найдено тело ребенка, которого искали с прошлого месяца. Поиски начались после того, как мать шестилетней девочки, находящаяся сейчас под следствием, написала заявление в правоохранительные органы. По словам женщины, в прошлом страдавшей от наркозависимости, она оставила дочь на попечение подруги и ее матери, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Следователи смогли установить обстоятельства случившегося, после чего было найдено место, где закопали останки ребенка. Продолжается работа по выяснению причин смерти девочки. Сотрудникам СКР также предстоит понять, какую роль могла сыграть каждая из женщин.
Мать погибшего ребенка обвиняется в сбыте наркотиков. Находясь в СИЗО, она подала заявление с просьбой отыскать ее дочь. По словам женщины, она еще в 2020 году оставила девочку у знакомых. Вскоре после этого следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Женщины, у которых первоначально находился ребенок, сообщили о его гибели. По их словам, произошел некий несчастный случай. Они указывали место, где якобы похоронили девочку, однако тела там не было. Впоследствии в поисковых мероприятиях были задействованы полицейские и волонтеры, которым удалось отыскать останки погибшего ребенка.
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