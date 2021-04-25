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В Индонезии нашли затонувшую подлодку с 53 погибшими членами экипажаВ Индонезии нашли затонувшую подлодку с 53 погибшими членами экипажа

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В Индонезии нашли затонувшую подлодку с 53 погибшими членами экипажа


25.4.2021 23:21
В Индонезии нашли затонувшую подлодку с 53 погибшими членами экипажаФото: myseldon.com

Все пятьдесят три члена экипажа подводной лодки Nanggala 402 ВМС Индонезии, ранее считавшейся пропавшей, погибли.

Как передает агентство "Синьхуа" военным удалось отыскать субмарину.

Со ссылкой на военных сообщается, что из членов экипажа никто не выжил. Гибель пятидесяти трех человек подтвердили начальник главного штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно и командующий Вооруженными силами страны Хади Чахъянто.

Связь с субмариной была потеряна 21 апреля, когда судно участвовало в военных маневрах. Подводная лодка в тот момент находилась к северу от индонезийского острова Бали.

Место, где затонуло судно, ранее установили по нефтяному пятну, замеченному на поверхности воды. Позднее там были найдены фрагменты пропавшей подлодки и личные вещи моряков, в частности, коврики для совершения молитв.

Сведений о том, что могло стать причиной трагедии, из официальных источников пока не поступало. Специалисты продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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