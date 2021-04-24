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Фрагменты пропавшей подлодки ВМС Индонезии найдены у берегов Бали
24.4.2021 18:33
Фото: myseldon.com
Обломки подводной лодки ВМС Индонезии, пропавшей несколько суток назад, обнаружили у побережья острова Бали.
Соответствующее заявление сделал начальник штаба ВМС страны Юдо Маргоно, передает Associated Press.
Как стало известно, в районе поиска, где ранее зафиксировали нефтяное пятно, нашли фрагменты выпрямителя торпед и баллон со смазкой, вероятно, предназначавшийся для перископа. Кроме того, там обнаружили молитвенные коврики.
После оценки результатов поисковой операции командование ВМС Индонезии сменило статус подлодки KRI Nanggala 402 - ранее она считалась пропавшей, а теперь официально признана затонувшей.
Нефтяное пятно, замеченное ранее и ставшее ориентиром для поисков субмарины, могло возникнуть после появления трещины в топливном баке либо члены экипажа намеренно выпустили топливо и технические жидкости, пытаясь уменьшить вес судна.
Ранее глава Пентагона предложил властям Индонезии помощь в проведении поисковой операции у берегов Бали.
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