|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Тулой столкнулись пассажирский автобус и грузовик
25.4.2021 15:31
Фото: smi2.net
В Тульской области один человек погиб и еще девять, в том числе, двое детей, пострадали при столкновении грузовика и автобуса с пассажирами, передает агентство "Интерфакс".
Смертельная авария зафиксирована на территории Воловского района.
Как стало известно, ДТП случилось примерно 2:55 на 260-м километре трассы М-4, уточняется со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Андрея Ярцева. К настоящему времени установлено, что водитель автобуса Neoplan, ехавший в сторону Москвы, столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
По словам Ярцева, грузовое транспортное средство с полуприцепом незадолго до столкновения с автобусом наехало на препятствие. В результате аварии от полученных травм на месте скончался 54-летний мужчина, управлявший пассажирским автобусом.
Среди девяти пострадавших, которые являются пассажирами автобуса, двое детей. Восьмилетнего мальчика и 14-летнюю девочку, а также еще одного пассажира экстренно госпитализировали. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало. Шести пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
Ранее стало известно о крупной дорожной аварии в Хабаровске. В результате ДТП с участием пяти машин погибли два человека.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|