Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хабаровске два человека погибли в ДТП с участием пяти машин

25.4.2021 11:33

Фото: leninogorsk-rt.ru



Правоохранительные органы Хабаровска проводят проверку, выясняя все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием пяти машин. Как информирует региональное УГИБДД МВД РФ, жертвами инцидента стали два человека, еще один пострадал.



ЧП случилось сегодня ранним утром на улице Дзержинского. По данным полиции краевого центра, сначала автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с Renault Kaptur, после чего вторая машина перевернулась. Водитель Land Cruiser, продолжая движение, допустил врезание еще в три транспортных средства - Toyota Corolla Axio и припаркованные Mazda и Toyota RAV4.



Смертельные травмы в этой аварии получили водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля Renault Kaptur. Водитель Toyota Axio пострадал, указано в официальном сообщении.



Представители ГИБДД пояснили, что экспресс-тест предполагаемого виновника ДТП на опьянение был положительным. Однако водитель Toyota Land Cruiser с этим результатом оказался не согласен, после чего его направили на повторную экспертизу в медицинское учреждение.



Установлено, что владельцем машины Toyota Land Cruiser является юридическое лицо. Управлявший им гражданин при этом не имел согласия собственника. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 132

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.4.2021 12:05 В Багдаде до 28 человек возросло число жертв взрыва в больнице

В Багдаде до 28 человек возросло число жертв взрыва в больнице 24.4.2021 23:12 В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели начальника УФСИН

В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели начальника УФСИН 24.4.2021 17:29 В ХМАО двое детей погибли при пожаре в дачном доме

В ХМАО двое детей погибли при пожаре в дачном доме 24.4.2021 11:29 В Прикамье четверо детей погибли при пожаре

В Прикамье четверо детей погибли при пожаре 24.4.2021 11:08 Пентагон предложил Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки