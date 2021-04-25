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В Хабаровске два человека погибли в ДТП с участием пяти машин
25.4.2021 11:33
Фото: leninogorsk-rt.ru
Правоохранительные органы Хабаровска проводят проверку, выясняя все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием пяти машин. Как информирует региональное УГИБДД МВД РФ, жертвами инцидента стали два человека, еще один пострадал.
ЧП случилось сегодня ранним утром на улице Дзержинского. По данным полиции краевого центра, сначала автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с Renault Kaptur, после чего вторая машина перевернулась. Водитель Land Cruiser, продолжая движение, допустил врезание еще в три транспортных средства - Toyota Corolla Axio и припаркованные Mazda и Toyota RAV4.
Смертельные травмы в этой аварии получили водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля Renault Kaptur. Водитель Toyota Axio пострадал, указано в официальном сообщении.
Представители ГИБДД пояснили, что экспресс-тест предполагаемого виновника ДТП на опьянение был положительным. Однако водитель Toyota Land Cruiser с этим результатом оказался не согласен, после чего его направили на повторную экспертизу в медицинское учреждение.
Установлено, что владельцем машины Toyota Land Cruiser является юридическое лицо. Управлявший им гражданин при этом не имел согласия собственника. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
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