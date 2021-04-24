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В Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеров
10:51
Фото: vk.com
27 апреля в российской столице начинает действовать программа "Миллион призов", рассчитанная на пожилых москвичей, которые сделали прививки от коронавируса.
Как рассказал мэр города Сергей Собянин, пенсионеры, прошедшие вакцинацию, получат подарочную карту на 1 тыс. рублей, передает ТАСС.
К настоящему времени прививки от коронавируса в Москве уже успели сделать около 400 тыс. пенсионеров, отметил Сергей Собянин.
С 27 апреля для москвичей старше 60 лет, которые сделали первую прививку от коронавирусной инфекции, будет действовать программа "Миллион призов". Эта масштабная акция осуществляется за счет средств столичных предпринимателей. В частности, пожилым жителям Москвы после вакцинации будет выдаваться подарочная карта номиналом 1000 баллов.
Поучаствовать в акции могут все москвичи, перешагнувшие 60-летний рубеж. Им необходимо иметь столичный полис ОМС.
Ранее Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом в последние две-три недели. На этом фоне столичная администрация решила поддержать инициативу "социально ответственного бизнеса", в рамках которой предполагается стимулирование вакцинации пожилых людей.
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