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Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом
20.4.2021 18:31
Фото: mockva.ru
В последние две-три недели в Москве ухудшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции заявил мэр города Сергей Собянин.
Российская столица сохраняет первое место в стране по числу выявленных заражений.
По словам столичного градоначальника, эпидемиологическая обстановка стала ухудшаться в Москве в течение последних двух-трех недель. Поэтому администрация Москвы планирует поддержать инициативу "социально ответственного бизнеса", в рамках которой предполагается запустить программу стимулирования вакцинации пожилых людей, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
Мэр пояснил, что Московская торгово-промышленная палата (МТПП) выразила намерение давать скидки в магазинах, аптеках и т.д. жителям столицы старше 60 лет, которые вакцинировались от COVID-19. Кроме того, москвичам этой возрастной группы, уже поставившим прививку, может быть оказана финансовая поддержка, отметил Собянин.
Москва сохраняет лидерство среди российских городов по числу выявленных заражений коронавирусом. В общей сложности в столице РФ за период с начала пандемии зафиксировали более миллиона инфицированных, свыше 17,7 тыс. скончались. Признаны выздоровевшими к настоящему времени 974 229 человек.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заболевших COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд.
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