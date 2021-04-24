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Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»

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Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»


09:33
Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»Фото: mabiab.com

Глава Соединенных Штатов Джо Байден собирается призвать союзников по "большой семерке" (G7) усилить давление на Пекин из-за ситуации в провинции Синьцзян, где проживает мусульманское уйгурское меньшинство.

По мнению американских властей, в КНР используют принудительный труд, от которого страдают представители этого народа.

Американский президент Джо Байден намерен поднять тему принудительного труда уйгуров в Китае на ближайшем саммите государств "большой семерки", передает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. По данным агентства, глава США собирается призвать союзников усилить давление на Пекин.

Запланированный на июнь 2021 года, саммит состоится на британском полуострове Корнуолл. Ранее организаторы этого мероприятия со стороны Соединенных Штатов уже информировали о том, что Байден особое внимание собирается уделить вопросам "стратегического соперничества" между демократическими и автократическими странами.

В Пекине решительно отвергают все заявления о том, что в СУАР может использоваться принудительный труд. Ранее власти Китая уже объявили бойкот H&M и целому ряду других брендов и ритейлеров, в частности, Adidas, Gap и Nike, отказались от хлопка, выращенного в этом регионе.

Напомним, в минувшем феврале в Китае запретили вещание BBC World News. Канал был снят с эфира на территории страны из-за существенных нарушений в области контента, пояснила Национальная администрация телевидения и радио КНР. Незадолго до этого BBC показал материалы, которые были посвящены СУАР и спецлагерям, где уйгурок подвергали сексуальному насилию в "промышленных масштабах".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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