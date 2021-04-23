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«Коммерсант»: Россия может ограничить импорт пива из Чехии


14:07
«Коммерсант»: Россия может ограничить импорт пива из ЧехииФото: vk.com

Российские власти могут принять решение об ограничении объема продукции чешского производства, импортируемого в РФ, передает "Коммерсант".

Со ссылкой на источники в госструктурах отмечается, что подобные меры станут ответом на высылку наших дипломатов из Праги.

Руководство РФ может в ближайшее время ограничить импорт чешского пива, отреагировав таким образом на действия Праги, выдворивших российских дипломатов. Ответные меры могут распространиться и на другие виды продукции, поставляемые из Чехии, отметил источник "Коммерсанта".

Недопустимо оставлять без ответа подобные действия чешских властей, указано в публикации. Учитывая беспрецедентно агрессивные шаги Праги, экономические санкции могут оказаться необходимыми. Ограничительные меры могут затронуть любую из отраслей, пояснили источники "Коммерсанта". Вместе с тем, объявление асимметричных санкций будет приниматься с учетом принципа "не навредить себе".

По итогам прошлого года объем импорта чешского пива в РФ превысил уровень в $38 млн. В сравнении с показателями, зафиксированными годом ранее, он увеличился почти на 10%, отмечает издание.

Ранее власти Литвы в знак солидарности с руководством Чехии приняли решение о выдворении двух российских дипломатов. Как заявил глава внешнеполитического ведомства страны Габриэлюс Ландсбергис, аналогичные действия намерены предпринять в Латвии и Эстонии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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