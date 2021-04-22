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Встреча Путина и Лукашенко длилась четыре часа


06:09
Встреча Путина и Лукашенко длилась четыре часаФото: smi2.net

Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались в общей сложности около четырех часов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщил пресс-секретарь главы РФ, Владимир Путин и Александр Лукашенко успели обсудить широкий круг вопросов.

Во время четырехчасовых переговоров глава российского государства и его белорусский коллега, в частности, говорили о промышленной кооперации и перспективах дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере и медицине, а также высокотехнологичных областях, отметил Дмитрий Песков.

При этом Владимир Путин и Александр Лукашенко подводили итоги деятельности, которая проводилась на уровне правительств двух стран по линии профильных ведомств, пишут "Известия".

По данным белорусских СМИ, Лукашенко после завершения переговоров с Путиным уже направился в Минск. Во время беседы политики уделили внимание и ситуации, которая сейчас складывается вокруг урегулирования обстановки в Донбассе, отмечает госагентство БелТА.

Пресс-служба Лукашенко ранее информировала о том, что глава белорусского государства во время разговора с российским коллегой намерен особый акцент сделать на союзной тематике. Ожидалось, что в числе приоритетных вопросов будет двустороннее торгово-экономическое взаимодействие и сотрудничество в борьбе с продолжающейся коронавирусной пандемией.

Автор: Злата Богатова

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