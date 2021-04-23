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Путин объявил выходные с 1 по 10 мая


23.4.2021 19:22
Путин объявил выходные с 1 по 10 маяФото: livejournal.com

Глава российского государства объявил нерабочими дни между майскими праздниками.

Как заявил Владимир Путин, с таким предложением к нему обратилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент РФ Владимир Путин принял решение объявить нерабочими дни с 1 по 11 мая. С соответствующим предложением к главе государства ранее обратилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова выразила мнение о том, что в условиях продолжающейся эпидемии не стоит допускать ситуации, когда гражданам неоднократно придется ездить из городов в пригороды и обратно на общественном транспорте. Глава Роспотребнадзора подчеркивала, что безопаснее в такой ситуации будет организовать "длинные выходные".

Президент согласился с доводами Поповой, призвав коллег "и на федеральном, и на региональном уровне" учитывать доводы специалистов, вирусологов. Глава государства указал, что профессионалы, которые ведут борьбу с инфекцией, в течение последнего года смогли расширить имеющиеся сведения о COVID-19. Поэтому если специалисты считают это необходимым, он сегодня же подпишет соответствующий указ, заявил Путин.

Учитывая, что в 2021 году 1 и 9 мая приходятся на выходные, первоначально дополнительными нерабочими днями признавались 3 и 10 мая. Период с 4 по 7 мая считался рабочим.





Автор: Злата Богатова

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