|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку
22.4.2021 14:01
Фото: st-s.pro
16-летняя Макайя Брайант погибла в американском Колумбусе (штат Огайо), передают американские СМИ.
Девушка скончалась после того, как в нее стрелял прибывший на вызов полицейский, рассказали журналистам родственники юной афроамериканки.
По данным канала 10TV, полиция приехала после сигнала о попытке вооруженного нападения. В тот момент в руке у девушки был нож. Однако она взяла его лишь для самозащиты, утверждают мать и тетя погибшей. По их словам, речь идет о драке с другими людьми.
Сведения о гибели Брайант подтвердил мэр Колумбуса Эндрю Джинтер. По его словам, случившееся было записано на видеокамеру, и записи будут изучены специалистами. Пока же детали случившегося остаются неизвестными.
После ЧП у здания местного полицейского управления собралось местные жители, скандирующие имя погибшей девочки, передает канал.
На прошлой неделе в Чикаго полицейские застрелили 13-летнего подростка, поднявшего руки вверх по их требованию. Это случилось в районе, где проживают латиноамериканцы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|