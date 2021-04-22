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В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку


22.4.2021 14:01
В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушкуФото: st-s.pro

16-летняя Макайя Брайант погибла в американском Колумбусе (штат Огайо), передают американские СМИ.

Девушка скончалась после того, как в нее стрелял прибывший на вызов полицейский, рассказали журналистам родственники юной афроамериканки.

По данным канала 10TV, полиция приехала после сигнала о попытке вооруженного нападения. В тот момент в руке у девушки был нож. Однако она взяла его лишь для самозащиты, утверждают мать и тетя погибшей. По их словам, речь идет о драке с другими людьми.

Сведения о гибели Брайант подтвердил мэр Колумбуса Эндрю Джинтер. По его словам, случившееся было записано на видеокамеру, и записи будут изучены специалистами. Пока же детали случившегося остаются неизвестными.

После ЧП у здания местного полицейского управления собралось местные жители, скандирующие имя погибшей девочки, передает канал.

На прошлой неделе в Чикаго полицейские застрелили 13-летнего подростка, поднявшего руки вверх по их требованию. Это случилось в районе, где проживают латиноамериканцы.

Автор: Злата Богатова

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