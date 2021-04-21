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В Праге допустили высылку 60 сотрудников посольства России


12:41
Якуб КулганекЯкуб Кулганек

Власти Чехии могут принять решение о выдворении "примерно 60" сотрудников посольства РФ, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью, которое сегодня было опубликовано газетой "Лидове новины".

Министр пояснил, что подобное произойдет, если в Москве не объявят о возвращении представителей чешской дипмиссии, которые ранее были названы нежелательными персонами.

Как заявил Якуб Кулганек, если Россия до 12:00 (13:00 мск) четверга, 22 апреля, не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского диппредставительства, Прага готова выслать около шестидесяти представителей российской дипмиссии. По словам главы МИД Чехии, численность сотрудников посольства РФ должна соответствовать состоянию штата сотрудников в их посольстве в Москве.

Ранее в Праге начали приписывать Москве некую причастность к взрывам, произошедшим семь лет назад на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии. В результате власти страны объявили о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, назвав их представителями спецслужб.

В отечественном внешнеполитическом ведомстве на подобные действия чешских коллег отреагировали решительным протестом, указав, что высылка дипломатов проводится "под голословными и надуманными предлогами". Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве были названы персонами нон грата, после чего им было предписано покинуть РФ.

Кроме того, правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Уточнялось, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления", подробности которого пока официально не озвучивались. Представители Праги лишь отметили, что в октябре 2014 года Петров и Боширов находились в Чехии, в частности, на территории Злинского края. При этом в полиции не подтвердили, что объявление россиян в розыск может быть связано с происшествием в Врбетице.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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