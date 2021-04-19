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Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФ


14:29
Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФФото: dsvf.ru

В течение 72 часов территорию РФ должны покинуть двое болгарских дипломатов, которые объявлен нежелательными персонами, сообщают российские СМИ со ссылкой заявление отечественного внешнеполитического ведомства. Как указывает МИД, это решение представляет собой ответ на действия Софии в минувшем марте.

Ведомство информирует, что сегодня, 20 апреля, была вручена нота послу Болгарии, приглашенному в МИД. Главу дипмиссии уведомили о том, что российскую территории в течение трех дней должны покинуть двое представителей посольства.

Нежелательными персонами объявлены первый секретарь консульской службы и первый секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии, отмечается в сообщении МИД. Решение российских властей представляет собой ответ на действия иностранных коллег, в минувшем марте выславших из Софии двоих представителей дипмиссии РФ.

Напомним, 22 марта послу РФ в Софии передали ноту с требованием отзыва двух дипломатов. Болгарские власти уведомили Элеонору Митрофанову о высылке Александра Зинкина и Максима Рыбкина. Как передавали тогда зарубежные СМИ, представители Софии назвали российских дипломатов сотрудниками внешней разведки РФ.

18 апреля стало известно о высылке из России двадцати чешских дипломатов в ответ на аналогичные действия Праги, объявившей персонами нон грата восемнадцать сотрудников посольства РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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