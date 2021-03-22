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Болгария высылает двух российских дипломатов


22.3.2021 21:26
Болгария высылает двух российских дипломатовФото: psinom.ru

Российскому послу в Болгарии Элеоноре Митрофановой передали нота с требованием отзыва двух дипломатов.

Решение официальной Софии связано со шпионским скандалом, передает болгарское телевидение.

Как стало известно, болгарское руководство объявило нежелательными персонами Александра Зинкина и Максима Рыбкина. Называя их сотрудниками российской внешней разведки, госканал отмечает, что россияне получали документы с грифом "НАТО - секретно".

Согласно оперативным данным, супруги указанных лиц - Елена Зинкина и Евгения Сафронова - неоднократно встречались с женой Ивана Илиева, который проходит по делу о шпионаже в пользу Москвы как "резидент". Со ссылкой на источники в спецслужбах Болгарии отмечается, что россияне занимались нерегламентированной разведывательной деятельность, которая не может быть совместима с дипломатическими отношениями.

Российская сторона решение Софии сочла необоснованным, напомнив в праве на принятие ответных мер, заявили в посольстве РФ в Болгарии.

Ранее в Софии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обыски проводились по нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях Перника. В рамках спецоперации силовики проверяли документы у тех, кто покидал столицу по трассе "Тракия" в направлении Пловдива. По данным прессы, именно там был задержан один из подозреваемых.

Позднее в прокуратуре страны подтвердили, что под стражу взяты шесть фигурантов "шпионского" дела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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