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Болгария высылает двух российских дипломатов
22.3.2021 21:26
Фото: psinom.ru
Российскому послу в Болгарии Элеоноре Митрофановой передали нота с требованием отзыва двух дипломатов.
Решение официальной Софии связано со шпионским скандалом, передает болгарское телевидение.
Как стало известно, болгарское руководство объявило нежелательными персонами Александра Зинкина и Максима Рыбкина. Называя их сотрудниками российской внешней разведки, госканал отмечает, что россияне получали документы с грифом "НАТО - секретно".
Согласно оперативным данным, супруги указанных лиц - Елена Зинкина и Евгения Сафронова - неоднократно встречались с женой Ивана Илиева, который проходит по делу о шпионаже в пользу Москвы как "резидент". Со ссылкой на источники в спецслужбах Болгарии отмечается, что россияне занимались нерегламентированной разведывательной деятельность, которая не может быть совместима с дипломатическими отношениями.
Российская сторона решение Софии сочла необоснованным, напомнив в праве на принятие ответных мер, заявили в посольстве РФ в Болгарии.
Ранее в Софии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обыски проводились по нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях Перника. В рамках спецоперации силовики проверяли документы у тех, кто покидал столицу по трассе "Тракия" в направлении Пловдива. По данным прессы, именно там был задержан один из подозреваемых.
Позднее в прокуратуре страны подтвердили, что под стражу взяты шесть фигурантов "шпионского" дела.
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