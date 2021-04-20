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Россиянин пытался вывезти в Европу древнюю китайскую вазу


20.4.2021 14:15
Россиянин пытался вывезти в Европу древнюю китайскую вазуФото: flashsiberia.com

Древняя ваза эпохи государства Цзинь была изъята российскими таможенниками на границе с Латвией. Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области, уникальный предмет из бронзы пытался вывезти за рубеж 37-летний гражданин РФ.

Предположительно, бронзовая ваза была создана в период эпохи государства Цзинь. В сообщении ведомства указано, что предварительно предмет был датирован XII веков. Более точные выводы предстоит сделать экспертам, которым уже передали древнюю китайскую реликвию.

Инцидент зафиксирован в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки" на территории Себежского района Псковской области. Артефакт обнаружили в салоне легкового автомобиля Mitsubishi, на котором 37-летний россиянин намеревался выехать в Латвию.

Процессуальное решение после случившегося примут после того, как завершится экспертиза, пояснили представители ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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