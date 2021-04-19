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В Приморье три человека погибли в машине, упавшей с реку при обрушении моста


19.4.2021 22:22
В Приморье три человека погибли в машине, упавшей с реку при обрушении мостаФото: primrep.ru

По факту гибели трех человек следственные органы Приморского края провели проверку, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела.

ЧП случилось на реке Арсеньевка, где рухнул самовольно построенный деревянный мост, пишут региональные СМИ.

Как стало известно, уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). О случившемся сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным ведомства, смертельная авария произошла накануне вечером неподалеку от населенного пункта Нововарваровка в Анучинском районе. В ход предварительного разбирательства установлено, что водитель машины выехал с проселочной дороги на деревянный мост через реку Арсеньевка, после чего потерял управление.

Автомобиль, в котором в тот момент находились шесть человек, упал в воду. Быстро покинуть салон смогли лишь три девушки, одна из которых успела быстро разбить заблокированное окно внедорожника.

В полицейском главке Приморского края пояснили, что в числе погибших - водитель и две пассажирки, не сумевшие оперативно выплыть вслед за спасшимися попутчицами. Тела жертв аварии пока отыскать не удалось, поиски продолжаются.

Известно также, что после случившегося проводит проверку прокуратура. По данным ведомства, речь идет об обрушении моста, который был построен самовольно и не состоял на балансе местной администрации. Мост создавался в целях доступа к участку крестьянско-фермерского хозяйства, на территории которого желающие могли арендовать домики для отдыха.

Осенью прошлого года машина съехала в реку в Перми. В результате ЧП тогда погибли 37-летняя женщина и ребенок, еще одного малыша смог спасти подоспевший очевидец.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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