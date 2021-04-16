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Лукашенко сообщил о предотвращенном покушении на него и его детей
20:44
Фото: mixnews.lv
В Москве задержана группа лиц, которые готовили покушение на Александра Лукашенко и его детей.
Об этом рассказал президент Белоруссии, уточнив, что злоумышленники действовали по указанию американских властей.
Как заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, в Москве задержаны несколько человек, готовивших покушение. Объектом нападения могли стать глава государства и его дети, заявил президент РБ. Фрагмент встречи был показан в эфире телевизионного канала ОНТ.
По словам Лукашенко, преступление, которое удалось предотвратить, готовилось с участием "иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР". Правоохранители задержали злоумышленников, когда они намеревались прибыть "в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", пояснил глава РБ.
Белорусский президент отметил, что после похищения его с сыновьями собирались "посадить в погреб", который уже был подготовлен на территории Гомельской области. Лукашенко также сообщил, что организация покушения осуществлялась после соответствующей санкции высшего руководства Соединенных Штатов.
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