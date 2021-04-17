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В Мьянме число погибших при столкновениях превысило 700
17.4.2021 21:23
Фото: losangelesblade.com
Общее количество жителей Мьянмы, погибших во время столкновений протестующих и полиции, увеличилось до 730 человек.
Обновленные сведения приводит Ассоциация помощи политическим заключенным.
По данным правозащитников, под стражей в Мьянме сейчас остается не менее трех тысяч человек. 75 задержанных уже приговорены к тюремным срокам.
Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Законодательную, исполнительную и судебную власть объединил в своих руках главнокомандующий ВС страны Мин Аунг Хлайн. Исполняющим обязанности президента был назначили Мьинта Шве, в прошлом занимавшего пост вице-президента.
В конце минувшего марта ситуация в Мьянме обсуждалась на встрече постпредов Совбеза ООН, которая проходила с участием президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Российский дипломат при этом воздержался от каких-либо заявлений. Как пояснил позднее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, данные о Мьянме, распространившиеся в СМИ, могут не в полной мере соответствовать действительности.
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