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Женская сеть myJulia.ru
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Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca
12:12
Фото: livejournal.com
Восемь человек скончались во Франции в результате тромбоза, который возник после вакцинации от коронавируса.
Как указано в сообщении на официальном сайте Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM), умершие получали препарат компании AstraZeneca.
По последним официальным данным, за период со 2 по 8 апреля во Франции были зарегистрированы еще девять случаев тромбозов, атипичных по своей локализации. Кроме того, медики зафиксировали двух пациентов с изолированными диссеминированными внутрисосудистыми свертываниями, сообщает агентство.
В общей сложности с момента начала кампании по вакцинации граждан от коронавируса на территории Франции было зарегистрировано двадцать три случая тромбозов. Восемь пациентов спасти не удалось.
Ранее глава Минздрава Киргизии прокомментировал слухи о том, что высокопоставленный дипломат мог скончаться из-за китайской вакцины против COVID.
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