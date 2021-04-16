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Корабли Каспийской флотилии вошли в Черное море
10:07
Фото: mybryansk.ru
Корабли Каспийской флотилии дошли до акватории Черного моря, пройдя по Керченскому проливу под Крымским мостом.
По данным РИА Новости, отряд включает в себя пятнадцать кораблей, которым предстоит сдавать контрольную проверку после зимнего периода.
Корабли Каспийской флотилии (КФл) прошли под Крымским мостом и уже достигли акватории Черного моря, уточняется со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. Проследовав по Волго-Донскому каналу, длина которого превышает 100 км, боевые корабли успели преодолеть тринадцать шлюзов и прошли ряд городов, в частности, Волгоград и Семикаракорск. Отряд, перешедший накануне в оперативное подчинение Черноморского флота, пополнял топливные и продовольственные запасы в порту Темрюк.
Контрольную проверку проходят три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Успешно осуществив межфлотский переход из Каспийского моря, экипажам предстоят зачетные морские учения, в которых также будут задействованы силы Черноморского флота.
Ранее стало известно об отказе Пентагона давать комментарии по поводу отмены прохода двух американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море. Представители иностранного военного ведомства заявили, что не обсуждают "оперативные детали" подобного рода. В министерстве лишь подтвердили, что регулярно работают как в акватории Черного моря, так "и во многих других районах" региона.
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