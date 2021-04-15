Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море

15.4.2021 13:05

Фото: seclub.org



В министерстве обороны США не стали давать комментариев по поводу отмены прохода двух американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море.



Представители военного ведомства лишь пояснили, что осведомлены о распространившейся информации, передает РИА Новости.



Как заявили представители руководства Соединенных Штатов, им известно о том, что распространились сообщения об американских военных кораблях. Однако комментировать эту ситуацию в Пентагоне не намерены по соображениям безопасности.



В американском военном ведомстве подчеркнули, что они не обсуждают "оперативные детали" подобного рода. В министерстве лишь подтвердили, что регулярно работают как в акватории Черного моря, так "и во многих других районах" региона.



Ранее Пентагон уведомил турецкое руководство о планах направить в пролив Босфор два своих корабля. Позже канал CNN сообщил, что эсминцам ВМС США предстоит поддержать Украину на фоне "повышенного военного присутствия" РФ у восточных рубежей страны.



В Москве, отреагировав на эту информацию, призвали Соединенные Штаты держаться подальше от Крымского полуострова для "их же блага". Как заявил тогда замглавы МИД Сергей Рябков, действия Вашингтона, направляющего свои корабли в Черное море, можно расценивать как провокацию.



Автор: Злата Богатова

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