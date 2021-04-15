|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море
15.4.2021 13:05
Фото: seclub.org
В министерстве обороны США не стали давать комментариев по поводу отмены прохода двух американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море.
Представители военного ведомства лишь пояснили, что осведомлены о распространившейся информации, передает РИА Новости.
Как заявили представители руководства Соединенных Штатов, им известно о том, что распространились сообщения об американских военных кораблях. Однако комментировать эту ситуацию в Пентагоне не намерены по соображениям безопасности.
В американском военном ведомстве подчеркнули, что они не обсуждают "оперативные детали" подобного рода. В министерстве лишь подтвердили, что регулярно работают как в акватории Черного моря, так "и во многих других районах" региона.
Ранее Пентагон уведомил турецкое руководство о планах направить в пролив Босфор два своих корабля. Позже канал CNN сообщил, что эсминцам ВМС США предстоит поддержать Украину на фоне "повышенного военного присутствия" РФ у восточных рубежей страны.
В Москве, отреагировав на эту информацию, призвали Соединенные Штаты держаться подальше от Крымского полуострова для "их же блага". Как заявил тогда замглавы МИД Сергей Рябков, действия Вашингтона, направляющего свои корабли в Черное море, можно расценивать как провокацию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|