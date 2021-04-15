ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять приставы
Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять приставы
На Урале пять детей стали жертвами пожара
На Урале пять детей стали жертвами пожара
Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизмену
Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизмену
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Голикова назвала число россиян, привившихся от коронавирусаГоликова назвала число россиян, привившихся от коронавируса
В Москве появилась очередь у офиса Turkish AirlinesВ Москве появилась очередь у офиса Turkish Airlines
США ввели новые санкции против РФСША ввели новые санкции против РФ
Жители Дании начали подавать иски из-за осложнений после вакцинацииЖители Дании начали подавать иски из-за осложнений после вакцинации
В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное мореВ Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море


15.4.2021 13:05
В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное мореФото: seclub.org

В министерстве обороны США не стали давать комментариев по поводу отмены прохода двух американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море.

Представители военного ведомства лишь пояснили, что осведомлены о распространившейся информации, передает РИА Новости.

Как заявили представители руководства Соединенных Штатов, им известно о том, что распространились сообщения об американских военных кораблях. Однако комментировать эту ситуацию в Пентагоне не намерены по соображениям безопасности.

В американском военном ведомстве подчеркнули, что они не обсуждают "оперативные детали" подобного рода. В министерстве лишь подтвердили, что регулярно работают как в акватории Черного моря, так "и во многих других районах" региона.

Ранее Пентагон уведомил турецкое руководство о планах направить в пролив Босфор два своих корабля. Позже канал CNN сообщил, что эсминцам ВМС США предстоит поддержать Украину на фоне "повышенного военного присутствия" РФ у восточных рубежей страны.

В Москве, отреагировав на эту информацию, призвали Соединенные Штаты держаться подальше от Крымского полуострова для "их же блага". Как заявил тогда замглавы МИД Сергей Рябков, действия Вашингтона, направляющего свои корабли в Черное море, можно расценивать как провокацию.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Петербурге подросток стрелял в детей в школе из пневматического пистолетаВ Петербурге подросток стрелял в детей в школе из пневматического пистолета
В Японии кошку назначили главой полицейского управленияВ Японии кошку назначили главой полицейского управления
Эрдоган подтвердил принципиальное решение Анкары не признавать «аннексию Крыма»Эрдоган подтвердил принципиальное решение Анкары не признавать «аннексию Крыма»
Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять приставыЖителей Среднеуральского монастыря начали выселять приставы
В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное мореВ Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru