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Ученые выявили связь между детским храпом и нарушениями в развитии мозга


14.4.2021 20:07
Ученые выявили связь между детским храпом и нарушениями в развитии мозгаФото: edumsko.ru

Проблемы с самоконтролем и вниманием у детей, которые храпят, могут быть обусловлены недостаточным поступлением кислорода в их мозг во время сна, полагают ученые.

Отчет об исследовании появился в журнале Nature Communications.

Нейрофизиологи установили, что храп и некоторые другие проблемы с дыханием во время сна могут быть ассоциированы с повышенной вероятностью аномалий в развитии мозга детей. По данным ученых, сейчас примерно каждый десятый ребенок и взрослый в мире страдает от апноэ во сне. Так называют проблемы с дыханием, сопровождающиеся возникновением храпа и последующей дневной сонливостью, а также рядом некоторых других нарушений.

В прошлом такие проблемы не особо привлекали исследователей, но в последнее время специалисты все чаще получают данные о том, как важен полноценный сон. В частности, здоровый ночной отдых организма способен на 43% понизить риск развития сердечной недостаточности. Поэтому нейрофизиологи стали уделять этим проблемам большее внимание.

Новое исследование может считаться одним из наиболее масштабных среди проектов в этой области. Ученые изучили поведение более чем 10 тыс. американских школьников возраста 9-10 лет, проанализировав и структуру их мозга при помощи магнитно-резонансных томографов. Кроме того, специалисты опрашивали родителей, чтобы выяснить как часто их дети храпят, а также узнать о проблемах в поведении и уровне успеваемости в школе.

Оказалось, что между храпом и развитием мозга действительно есть связь, в некоторых случаях влекущая за собой разнообразные проблемы. По мнению ученых, дети, испытывающие проблемы с дыханием во сне, гораздо хуже себя контролировали и учились. Недостаток кислорода мог стать причиной того, что их префронтальная кора стала значительно тоньше, чем у сверстников. При этом исследователи у храпящих детей зафиксировали меньший объем многих отделов мозга в передней части полушарий. Ученые подчеркивают, что эти области ответственны за самоконтроль и умение воспринимать и анализировать сложную информацию.

Автор: Злата Богатова

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