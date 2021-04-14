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В Японии кошку назначили главой полицейского управления
14.4.2021 18:17
Фото: NHK
В Японии назначили главой полицейского управления кошку, передает ТАСС.
Летом прошлого года животное помогло спасти человека. Во время торжественной церемонии четвероногого "начальника" одели в полицейскую форму с фуражкой. Почетную должность Коко занимала в течение дня.
Полицейское управление города Тояма на сутки возглавила кошка Коко. Животное прославилось еще в 2020 году, когда помогло спасти местного жителя, напоминает японское общественное телевидение. В рамках необычной церемонии кошка в полицейской форме своей лапкой даже поставила печать на тексте присяги. Коко "заверила", что и в будущем постарается сохранять бдительность во время прогулок.
Кошка по кличке Коко стала известной летом прошлого года. Странное поведение животного, уставившегося в оросительный канал, привлекло внимание местной жительницы. Оказалось, что кошка заметила мужчину без сознания, находившегося на дне ирригационного сооружения.
В тот момент уровень воды в канале уже достигал 15 см, и если бы не Коко, мужчина мог бы погибнуть. Но благодаря кошке пострадавшего быстро достали из канала, а прибывшие медики привели его в чувство. Вскоре после этих событий Коко получила награду местного полицейского управления.
В прошлом японские кошки уже не раз становились символичными руководителями различных организаций. Среди них была умершая в 2015 году кошка Тама, довольно долго являвшаяся смотрителем железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма. После смерти животное даже провозгласили божеством. Сейчас ее "пост" занимает кошка по Нитама, имя которой в переводе с японского языка означает "Тама Вторая".
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