ИнтерНовости - новости в стране и мире
Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ сдавать тесты на COVID-19
Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ сдавать тесты на COVID-19
В Японии кошку назначили главой полицейского управления
В Японии кошку назначили главой полицейского управления
Москве предложили участвовать в дознании по делу о смерти Стерджес
Москве предложили участвовать в дознании по делу о смерти Стерджес
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Двое пожарных посмертно награждены орденом МужестваДвое пожарных посмертно награждены орденом Мужества
Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ сдавать тесты на COVID-19Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в РФ сдавать тесты на COVID-19
В Японии кошку назначили главой полицейского управленияВ Японии кошку назначили главой полицейского управления
Патрушев: Киев может попытаться вернуть Крым силовым путемПатрушев: Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем
Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизменуЭкс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизмену

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японии кошку назначили главой полицейского управления


14.4.2021 18:17
В Японии кошку назначили главой полицейского управленияФото: NHK

В Японии назначили главой полицейского управления кошку, передает ТАСС.

Летом прошлого года животное помогло спасти человека. Во время торжественной церемонии четвероногого "начальника" одели в полицейскую форму с фуражкой. Почетную должность Коко занимала в течение дня.

Полицейское управление города Тояма на сутки возглавила кошка Коко. Животное прославилось еще в 2020 году, когда помогло спасти местного жителя, напоминает японское общественное телевидение. В рамках необычной церемонии кошка в полицейской форме своей лапкой даже поставила печать на тексте присяги. Коко "заверила", что и в будущем постарается сохранять бдительность во время прогулок.

Кошка по кличке Коко стала известной летом прошлого года. Странное поведение животного, уставившегося в оросительный канал, привлекло внимание местной жительницы. Оказалось, что кошка заметила мужчину без сознания, находившегося на дне ирригационного сооружения.

В тот момент уровень воды в канале уже достигал 15 см, и если бы не Коко, мужчина мог бы погибнуть. Но благодаря кошке пострадавшего быстро достали из канала, а прибывшие медики привели его в чувство. Вскоре после этих событий Коко получила награду местного полицейского управления.

В прошлом японские кошки уже не раз становились символичными руководителями различных организаций. Среди них была умершая в 2015 году кошка Тама, довольно долго являвшаяся смотрителем железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма. После смерти животное даже провозгласили божеством. Сейчас ее "пост" занимает кошка по Нитама, имя которой в переводе с японского языка означает "Тама Вторая".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Патрушев рассказал о создании биологического оружия у границ РоссииПатрушев рассказал о создании биологического оружия у границ России
Москве предложили участвовать в дознании по делу о смерти СтерджесМоскве предложили участвовать в дознании по делу о смерти Стерджес
В Киеве заявили о непричастности к гибели ребенка в ДонбассеВ Киеве заявили о непричастности к гибели ребенка в Донбассе
Жительницу Калифорнии задержали по подозрению в убийстве трех детейЖительницу Калифорнии задержали по подозрению в убийстве трех детей
Журналисты CNN покинули Россию после задержания у колонии НавальногоЖурналисты CNN покинули Россию после задержания у колонии Навального

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru