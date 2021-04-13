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Патрушев: Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем


15:20
Патрушев: Киев может попытаться вернуть Крым силовым путемФото: vk.com

Украинские власти могут развязать боевые действия против РФ, устроив в этих целях провокации с гибелью своих военнослужащих, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

При таком развитии событий Киев будет предпринимать шаги при поддержке Вашингтона, отметил он на сегодняшнем совещании в Севастополе.

Как отметил Николай Патрушев, в последнее время со стороны Киева все чаще доносятся реплики о намерениях вернуть Крым под свой контроль силовыми методами. Новая стратегия военной безопасности соседнего государства "прямо определяет" нашу страну в качестве "военного врага", добавил секретарь Совбеза РФ.

Поводом для развязывания боевых действий могут стать какие-либо провокации с гибелью военных и потерями техники, пояснил Патрушев. По его словам, подобные инциденты украинская сторона способна устроить при поддержке Соединенных Штатов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина в настоящее время "потенциально превращается" в крайне нестабильный регион. По его словам, власти любого государства, граничащего со столь взрывоопасными соседями, могут предпринимать меры в целях обеспечения собственной безопасности. Пресс-секретарь российского президента говорил на эту тему с журналистами, комментируя недавний разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Автор: Злата Богатова

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