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Женская сеть myJulia.ru
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Патрушев: Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем
15:20
Фото: vk.com
Украинские власти могут развязать боевые действия против РФ, устроив в этих целях провокации с гибелью своих военнослужащих, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
При таком развитии событий Киев будет предпринимать шаги при поддержке Вашингтона, отметил он на сегодняшнем совещании в Севастополе.
Как отметил Николай Патрушев, в последнее время со стороны Киева все чаще доносятся реплики о намерениях вернуть Крым под свой контроль силовыми методами. Новая стратегия военной безопасности соседнего государства "прямо определяет" нашу страну в качестве "военного врага", добавил секретарь Совбеза РФ.
Поводом для развязывания боевых действий могут стать какие-либо провокации с гибелью военных и потерями техники, пояснил Патрушев. По его словам, подобные инциденты украинская сторона способна устроить при поддержке Соединенных Штатов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина в настоящее время "потенциально превращается" в крайне нестабильный регион. По его словам, власти любого государства, граничащего со столь взрывоопасными соседями, могут предпринимать меры в целях обеспечения собственной безопасности. Пресс-секретарь российского президента говорил на эту тему с журналистами, комментируя недавний разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель.
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