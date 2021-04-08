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Путин ответил на призыв Меркель не усиливать присутствие войск на границе с Украиной


15:45
Путин ответил на призыв Меркель не усиливать присутствие войск на границе с УкраинойФото: smi2.net

Глава российского государства Владимир Путин в ходе недавних телефонных переговоров с Ангелой Меркель высказался о перемещениях войск РФ. Президент подчеркнул, что Москва обладает полным правом дислоцировать собственные войска на своей территории, передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Глава РФ Владимир Путин разъяснил представительнице Берлина, что перемещение войск по российской территории представляет собой внутреннее дело Москвы. Пресс-секретарь президента пояснил, что Путин в беседе с Меркель дал все "необходимые разъяснения". По словам Пескова, речь шла о том, что российские власти абсолютно вольны по собственному усмотрению передвигать по своей территории "вооруженные и любые подразделения".

Кроме того, Украина в настоящее время "потенциально превращается" в крайне нестабильный регион, отметил Песков. Власти любого государства, граничащего со столь взрывоопасными соседями, могут предпринимать меры в целях обеспечения собственной безопасности, пояснил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

В случае возобновления полномасштабных боевых действий на востоке Украине может возникнуть угроза безопасности РФ, отметил Песков. По его словам, у российских границ также фиксируются различные провокационные действия украинских ВС.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о создании биологического оружия у границ России. По его словам, Соединенные Штаты могут создавать биологическое оружие на территории стран, которые соседствуют с РФ. Подобная деятельность осуществляется в многочисленных учреждениях, которые американцы выдают за "мирные санэпидстанции".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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