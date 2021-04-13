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Петербургские врачи впервые провели повторную пересадку сердца ребенку
09:04
Фото: visualrian.ru
В Санкт-Петербурге врачи провели первую в городе пересадку сердца ребенку, передает ТАСС.
В прошлом мальчик уже перенес такое вмешательство за рубежом, рассказали представители Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова.
Ребенок первоначально был прооперирован в Индии. К сожалению, после пересадки донорского сердца у 11-летнего пациента возникли осложнения. В результате врачи Центра Алмазова впервые в Петербурге осуществили повторную пересадку этого важнейшего органа.
В пресс-службе медцентра пояснили, что в нашей стране при трансплантации детям пересаживают лишь органы взрослых доноров. Поэтому первая операция проводилась индийскими специалистами.
Как стало известно, осложнения начали проявляться у мальчика уже через месяц после пересадки сердца. По словам медиков, у маленького пациента диагностировали коронарит. При этом болезненном состоянии воспаляются коронарные артерии. Кроме того, из-за патологических процессов они могут зарастать изнутри.
По мнению специалистов, причиной возникших осложнений могли стать особенности иммунного ответа организма пациента на донорский орган. Мальчик за последние три года перенес несколько сложных вмешательств. Врачи делали все возможное, однако состояние донорского сердца ухудшалось, возникла острая необходимость в повторной трансплантации.
Операция по ретрансплантации, выполненная в НМИЦ им. Алмазова 12 апреля, продолжалась более четырех часов. Маленький пациент сейчас находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей.
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