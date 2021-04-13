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Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять приставы
07:06
Фото: 7ural.ru
Судебными приставами получено решение суда, согласно которому людям запрещается проживать в Среднеуральском монастыре.
В прошлом он был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову), арестованному в конце декабря 2020 года.
Верхнепышминский городской суд вынес решение о запрете гражданам находиться в Среднеуральном женском монастыре. В прошлом его духовником являлся отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий. Сейчас он арестован, вскоре после задержания экс-священнослужителя доставили в Москву.
Как информирует пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), суд вынес решение в связи с выявлением нарушений целого ряда требований, в том числе, градостроительного законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства. Установлено, что на территории комплекса имелась реальная угроза жизни и здоровью граждан.
В сообщении областного главка ФССП подчеркивается, что в ходе осуществления исполнительных действий соблюдались все права граждан. Власти предоставили им транспорт для переезда и продолжают оказывать помощь, необходимую для размещения по другим адресам.
Бывшего схимонаха Сергия (Романова), который в прошлом захватил Среднеуральский женский монастырь и был отлучен от церкви, задержали в конце прошлого года по делу, связанному с роликом на YouTube. В этом видеоматериале он обращался к своим подвижникам с призывом "умереть за Россию". В монастыре проводились следственные мероприятия, в частности, обыски.
В прошлом Романова уже дважды штрафовали за его проповеди, речь шла о статьях КоАП о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении недостоверных сведений, связанных с общественно значимыми темами.
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