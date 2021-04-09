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В США в двух прививочных центрах приостановили вакцинацию Johnson & Johnson
9.4.2021 13:56
Фото: soveti.top
В штатах Колорадо и Северная Каролина приостановлена вакцинация с использованием препарата Johnson & Johnson, передают американские СМИ.
Причиной этого стали побочные реакции, зафиксированные у более чем десяти пациентов, получивших такие прививки.
Как стало известно, Центры вакцинации населения Centura Health приостановили использование препарата Johnson & Johnson в связи с проявившимися побочными эффектами. По данным телеканала CBS, жалобы на головокружение и сильную тошноту возникли у одиннадцати пациентов в Колорадо.
Подобные явления наблюдались и у жителей Северной Каролины, вакцинировавшихся от коронавируса в аналогичном центре. До выяснения причин случившегося руководство учреждений приняло решение на время приостановить использование вакцины.
Препарат, созданный Johnson & Johnson для вакцинации от коронавируса, в Соединенных Штатах был сертифицирован в экстренном порядке, напоминают американские СМИ.
Ранее в Эстонии приостановили использование вакцины AstraZeneca.
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