Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Иван Грозный» вернется в зал Третьяковки в бронированном коробе

13.4.2021 15:30

Фото: aif.ru



Поврежденная вандалом знаменитая картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" возвратится в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в специально изготовленном бронированном коробе. Как рассказала гендиректор музея Зельфира Трегулова, новый этап реставрационных работ может завершиться к концу 2021 года. Затем произведение искусства выставят под антибликовым стеклом.



Реставраторам предстоит очистить холст от многочисленных слоев потемневшего лака, после чего специалисты приступят к повторному дублированию, пояснила Зельфира Трегулова. Как передает агентство "Интерфакс", восстановление знаменитой картины в музее надеются завершить к концу 2021 года.



По словам Трегуловой, прикладывается максимум усилий, чтобы возвратить полотну его изначальное состояние. Реставраторы надеются "остановить те угрожающие процессы", продолжая работу уже много месяцев.



Руководитель музея при этом выразила надежду на возвращение произведение искусства в зал на Лаврушинском переулке, где будет воссоздана прежняя экспозиция. В настоящее время там организована выставка "Илья Репин: известный и неизвестный", которая продлится до марта следующего года.



Картина выдающегося отечественного живописца Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", известная также как "Иван Грозный убивает своего сына", была серьезно повреждена 25 мая 2018 года. Игорь Подпорин, приехавший в Москву из Воронежской области, разбил стекло металлическим ограждением и прорвал холст в трех местах.



Позднее Подпорин заявил, что был возмущен "содержанием картины". По его словам, все запечатленное на полотне он считает ложью.



Как уже сообщалось ранее, за рубежом сейчас впервые экспонируется картина "Нищая" Репина из собрания Иркутского областного художественного музея. Вместе с другими произведениями художника полотно отправилось в путешествие по Европе. В Россию они возвратятся лишь следующей весной.



Автор: Злата Богатова

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