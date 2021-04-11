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В Китае более 20 человек блокированы в угольной шахте


11.4.2021 12:40
В Китае более 20 человек блокированы в угольной шахтеФото: vk.com

В результате затопления на северо-западе Китая оказались блокированными в угольной шахте более двадцати человек.

Как передает агентство "Синьхуа", авария случилась на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.

Согласно имеющимся данным, около тридцати рабочих были задействованы в мероприятиях по технической реконструкции одной из угледобывающих шахт уезда Хутуби Чанцзи-Хуэйского округа СУАР.

ЧП зафиксировано примерно в 18:10 по местному времени, когда началось затопление. Сразу после этого на поверхность удалось вывести восемь человек, однако еще двадцать один пока остается в ловушке.

Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, передает агентство. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.

Автор: Злата Богатова

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