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В Китае более 20 человек блокированы в угольной шахте
11.4.2021 12:40
Фото: vk.com
В результате затопления на северо-западе Китая оказались блокированными в угольной шахте более двадцати человек.
Как передает агентство "Синьхуа", авария случилась на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.
Согласно имеющимся данным, около тридцати рабочих были задействованы в мероприятиях по технической реконструкции одной из угледобывающих шахт уезда Хутуби Чанцзи-Хуэйского округа СУАР.
ЧП зафиксировано примерно в 18:10 по местному времени, когда началось затопление. Сразу после этого на поверхность удалось вывести восемь человек, однако еще двадцать один пока остается в ловушке.
Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, передает агентство. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.
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