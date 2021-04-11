Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле не получали запроса от Зеленского о переговорах с Путиным

14:54

Фото: geekpic.net



Президент Украины Владимир Зеленский на данный момент не запрашивал о проведении телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.



Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают СМИ.



Как пояснил Дмитрий Песков, пока он не располагает сведениями об официальных запросах Киева об организации разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что российскому лидеру "всегда есть что сказать" по поводу "разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны".



Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве сейчас особенно важным считают заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса, которые ранее были отвергнуты собственным государством. По словам Пескова, Кремль надеется, что Киев проявит политическую мудрость и все провокационные действия будут сведены на нет. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что гражданская война на Украине является "большой трагедией для соседей Украины и для Европы в целом".



Ранее стало известно о реакции Владимира Путина на призыв Ангелы Меркель не усиливать присутствие войск на границе с Украиной. Как пояснил Дмитрий Песков, в ходе недавних телефонных переговоров глава РФ заявил, что Москва обладает полным правом дислоцировать собственные войска на своей территории.



Украина в настоящее время "потенциально превращается" в крайне нестабильный регион, отметил Песков, прокомментировав беседу Путина и Меркель. Власти любого государства, граничащего со столь взрывоопасными соседями, могут предпринимать меры в целях обеспечения собственной безопасности, пояснял официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов. В случае возобновления полномасштабных боевых действий на востоке Украины может возникнуть угроза безопасности РФ, учитывая, что различные провокационные действия украинских ВС также фиксируются у российских границ.



Автор: Злата Богатова

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