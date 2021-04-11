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СМИ: Меркель отменила запись на прививку против коронавируса
04:02
Фото: spiegel.de
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, ранее собиравшаяся на вакцинацию против COVID-19, отменила запись.
Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на данные портала Doctolib, при помощи которого жители Германии могут записываться на прием к врачам.
Как стало известно, ранее пациентка с именем Ангела Меркель, родившаяся 17 июля 1954 года (совпадает с данными канцлера ФРГ) собиралась поставить прививку в центре, который открыт на территории бывшего аэропорта Темпельхоф. Предполагалось, что в воскресенье, 11 апреля, ее вакцинируют с использованием препарата англо-шведской компании AstraZeneca.
Однако запись на вакцинацию аннулировали в короткие сроки через тот же портал, отмечает Bild. Предположительно, планы Меркель изменились в связи с необходимостью ее присутствия на закрытом заседании блока Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). В ходе этой встречи лидеры Армин Лашет и Маркус Зедер выразили намерение выдвигаться на пост главы федерального правительства.
Напомним, о планах вакцинироваться от COVID-19 канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в новогоднем обращении. Как отмечала политик, она отправится к медикам, как только подойдет ее очередь в рамках возрастной группы.
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