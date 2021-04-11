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В Египте найден город возрастом более трех тысяч лет
11.4.2021 16:07
Фото: telegramfor.me
В южной части Египта археологам удалось отыскать затерянный в песках город, который был основан более 3,4 тыс. лет назад.
По предварительным оценкам ученых, основателем этого селения мог быть фараон Аменхотеп III.
Как рассказал журналистам руководитель экспедиции Захи Хавасс, раскопки в этом районе начались еще в сентябре прошлого года, пишет Al Balad. В результате ученым удалось отыскать город, основанный фараоном Аменхотепом III. Этот правитель жил в XIV веке до н.э., пояснил исследователь.
Город, получивший название "Вознесение Атона", процветал вплоть до правления Тутанхамона (около 1332-1323 гг. до н. э.), став крупным административным и промышленным поселением на западном берегу Нила. Как сообщил Хавасс, уже в тот период город разделялся на улицы. Высота домов при этом могла достигать трех метров.
Археологи начали раскопки в этом месте, надеясь обнаружить погребальный храм Тутанхамона. Однако заметив появляющиеся из-под песка "строения из сырцового кирпича", исследователи были поражены. Ученые поняли, что перед ними открывается огромный город, который очень хорошо сохранился и представляет огромный интерес для дальнейшего изучения.
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