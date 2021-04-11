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В Петербурге подросток стрелял в детей в школе из пневматического пистолета


11.4.2021 15:22
В Петербурге подросток стрелял в детей в школе из пневматического пистолетаФото: novorosinform.org

Петербургский подросток пришел в школу с пневматическим оружием, передают российские СМИ со ссылкой на представителей региональной полиции.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняет полиция. Как рассказали журналистам представители УМВД по Петербургу и Ленобласти, ЧП случилось в образовательном учреждении на улице Орджоникидзе. Школьник 2005 г.р., принесший с собой пневматический пистолет, открыл стрельбу по детям, которые в тот момент находились в помещении раздевалки. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным полиции, ЧП зафиксировано в минувшую субботу, 10 апреля. Оружие у юноши смогли отобрать подоспевшие педагоги. Сразу после этого подросток сбежал. Позднее мать привела его в отдел полиции.

Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по итогам проверки.

Ранее в Петербурге более десяти человек были задержаны после драки со стрельбой. В полиции города пояснили, что участниками конфликта, случившегося в ночь на 10 апреля у торгового комплекса на улице Ефимова, стали уроженцы Северного Кавказа и стран Средней Азии.

Автор: Злата Богатова

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