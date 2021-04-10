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В Чувашии после физкультуры умер 15-летний школьник


10.4.2021 20:10
В Чувашии после физкультуры умер 15-летний школьникФото: newstracker.ru

Правоохранительные органы Чувашии приступили к проверке по факту трагического происшествия в Новочебоксарске.

Как передают региональные СМИ со ссылкой на местную прокуратуру, в одной из школ города после урока физкультуры умер 15-летний подросток.

По предварительным данным, школьник скончался вскоре после окончания занятия, находясь в здании кадетского лицея, где получал образование. В пресс-службе республиканской прокуратуры пояснили, что ЧП случилось примерно в 13:00 по местному времени.

В ходе начатой проверки выяснилось, что в прошлом у ребенка были диагностированы проблемы со здоровьем. Вместе с тем, школьник посещал уроки физкультуры вместе с другими учащимися.

Представители регионального СУ СКР пояснили, что в процессе проверки будет устанавливаться, мог ли подросток заниматься физкультурой, учитывая его состояние здоровья. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям администрации лицея и медицинского учреждения, к которому был "прикреплен" умерший мальчик.

Ранее сообщалось еще об одном происшествии в Новочебоксарске. В середине минувшего марта 11-летний ребенок упал с крыши 25-этажного дома на припаркованную у здания грузовую "Газель". Школьника доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

К счастью, врачам удалось вовремя оказать помощь ребенку. Пострадавшего доставили в реанимацию,  он перенес экстренную операцию. Как пишут региональные СМИ со ссылкой на представителей больницы, школьник сейчас уже идет на поправку.

Автор: Злата Богатова

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