|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Чувашии после физкультуры умер 15-летний школьник
10.4.2021 20:10
Фото: newstracker.ru
Правоохранительные органы Чувашии приступили к проверке по факту трагического происшествия в Новочебоксарске.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на местную прокуратуру, в одной из школ города после урока физкультуры умер 15-летний подросток.
По предварительным данным, школьник скончался вскоре после окончания занятия, находясь в здании кадетского лицея, где получал образование. В пресс-службе республиканской прокуратуры пояснили, что ЧП случилось примерно в 13:00 по местному времени.
В ходе начатой проверки выяснилось, что в прошлом у ребенка были диагностированы проблемы со здоровьем. Вместе с тем, школьник посещал уроки физкультуры вместе с другими учащимися.
Представители регионального СУ СКР пояснили, что в процессе проверки будет устанавливаться, мог ли подросток заниматься физкультурой, учитывая его состояние здоровья. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям администрации лицея и медицинского учреждения, к которому был "прикреплен" умерший мальчик.
Ранее сообщалось еще об одном происшествии в Новочебоксарске. В середине минувшего марта 11-летний ребенок упал с крыши 25-этажного дома на припаркованную у здания грузовую "Газель". Школьника доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
К счастью, врачам удалось вовремя оказать помощь ребенку. Пострадавшего доставили в реанимацию, он перенес экстренную операцию. Как пишут региональные СМИ со ссылкой на представителей больницы, школьник сейчас уже идет на поправку.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|