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В Чувашии школьник выжил, упав с 25 этажа
18.3.2021 14:16
Фото: sledcom.ru
Следственные органы Чувашии приступили к проверке по факту ЧП, в результате которого пострадал 11-летний школьник.
Мальчик выжил, упав с двадцать пятого этажа.
ЧП случилось на улице Винокурова города Новочебоксарска, где ребенок упал на автомобиль, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей Следственного управления СКР по Чувашии. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу.
В ходе начатого разбирательства установлено, что школьник упал с общего балкона дома. Обстоятельства случившегося продолжает выяснять следственно-оперативная группа. Сведений о причинах произошедшего из официальных источников пока еще не поступало.
Известно также, что мальчик воспитывается в благополучной семье. В прошлом она не попадала в поле зрения органов профилактики.
Прокуратура региона также приступила к проверке по факту случившегося. В надзорном ведомстве пояснили, что оценят условия, в которых проживал ребенок, а также проверят образовательное учреждение, которое он посещал.
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