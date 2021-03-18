Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Чувашии школьник выжил, упав с 25 этажа

18.3.2021 14:16

Фото: sledcom.ru



Следственные органы Чувашии приступили к проверке по факту ЧП, в результате которого пострадал 11-летний школьник.



Мальчик выжил, упав с двадцать пятого этажа.



ЧП случилось на улице Винокурова города Новочебоксарска, где ребенок упал на автомобиль, передают региональные СМИ со ссылкой на представителей Следственного управления СКР по Чувашии. Мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу.



В ходе начатого разбирательства установлено, что школьник упал с общего балкона дома. Обстоятельства случившегося продолжает выяснять следственно-оперативная группа. Сведений о причинах произошедшего из официальных источников пока еще не поступало.



Известно также, что мальчик воспитывается в благополучной семье. В прошлом она не попадала в поле зрения органов профилактики.



Прокуратура региона также приступила к проверке по факту случившегося. В надзорном ведомстве пояснили, что оценят условия, в которых проживал ребенок, а также проверят образовательное учреждение, которое он посещал.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 122

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