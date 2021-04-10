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В КНДР подвергли критике Токио за термин «Японское море»
10.4.2021 18:15
Фото: dnevno.hr
В КНДР подвергли резкой критике действия представителей официального Токио, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В Пхеньяне отреагировали на использование термина "Японское море".
В КНДР считают недопустимым применение такого названия для водного пространства между Корейским полуостровом и Японскими островами. В публикации ЦТАК подчеркивается, что термин "Японское море" в Пхеньяне рассматривают как "преступный результат" политики милитаристской экспансии Токио и синоним "империалистической агрессии".
Ранее на эту тему высказался замглавы кабмина Японии Манабу Сакаи. В ходе недавней пресс-конференции, посвященной ракетным пускам Северной Кореи, представитель официального Токио назвал официальным и признанным во всем мире название "Японское море". Сакаи при этом отметил, что при наличии устоявшегося географического наименования термин "Восточное море" при обозначении водного пространства между Корейским полуостровом и Японскими островами использовать неуместно.
Напомним, не так давно сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи "американским попугаем". Представительница руководства КНДР отреагировала на заявления Мун Чжэ Ина, касающиеся ракетных испытаний Пхеньяна.
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