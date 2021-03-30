ИнтерНовости - новости в стране и мире
Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
Вакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели
В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca
В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Названо число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинацииНазвано число москвичей, заболевших COVID-19 после вакцинации
Навальный объявил голодовку в колонииНавальный объявил голодовку в колонии
В МИД Италии вызван российский посолВ МИД Италии вызван российский посол
СМИ: одна из собак Байдена вновь укусила человекаСМИ: одна из собак Байдена вновь укусила человека
Путин провел переговоры с Меркель и МакрономПутин провел переговоры с Меркель и Макроном

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»


30.3.2021 20:16
Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»Фото: smi2.net

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына подвергла резкой критике главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина, назвав его "американским попугаем". Ким Е Чжон, занимающая сейчас пост замруководителя отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР прокомментировала заявления, касающиеся ракетных испытаний Пхеньяна.

Президент Южной Кореи ранее назвал ракетные испытания Пхеньяна нежелательными провокациями. Мун Чжэ Ин говорил об этом 26 марта, когда выступал торжественной церемонии по случаю Дня защиты Желтого моря.

На реплики Мун Чжэ Ина отреагировала сестра главы КНДР Ким Е Чжон. В частности, она напомнила о визите лидера Южной Кореи в Агентство оборонных разработок, который состоялся минувшим летом. Оценивая разные виды вооружения, глава государства тогда называл ракетные испытания своей страны свидетельством усилий по установлению мира.

Представительница официального Пхеньяна назвала главу соседнего государства "американским попугаем", противоречащим сам себе. Запуски баллистических ракет проводились в аналогичных НИИ Севера и Юга, однако Мун Чжэ Ин дает им совершенно различные оценки, цитирует словам сестры Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Столь нелогичные действия руководства Южной Кореи сестра Ким Чен Ына расценила как две капли воды похожие на "разбойническую" политику властей Соединенных Штатов.  Критикуя высказывания южнокорейского президента, Ким Е Чжон подчеркнула, что  право КНДР на самооборону в Вашингтоне рассматривают как нарушение резолюций ООН и угрозой мировому сообществу.

В Южной Корее, прокомментировав заявление сестры северокорейского лидера, отметили, что она была излишне резка в некоторых выражениях. В Сеуле выразили глубокое сожаление в связи с такой реакцией Пхеньяна и подчеркнули, что готовы к дальнейшему диалогу на условиях взаимного уважения.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Власти ФРГ призвали к началу переговоров о закупке «Спутника V»Власти ФРГ призвали к началу переговоров о закупке «Спутника V»
Россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в ИндонезииРоссиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии
В Тольятти полиция проверяет третий за год случай тушения вечного огняВ Тольятти полиция проверяет третий за год случай тушения вечного огня
В Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZenecaВ Берлине пока не будут вакцинировать женщин до 55 лет препаратом AstraZeneca
В ООН приняли новую резолюцию по БелоруссииВ ООН приняли новую резолюцию по Белоруссии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru