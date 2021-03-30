Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «американским попугаем»

30.3.2021 20:16

Фото: smi2.net



Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына подвергла резкой критике главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина, назвав его "американским попугаем". Ким Е Чжон, занимающая сейчас пост замруководителя отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР прокомментировала заявления, касающиеся ракетных испытаний Пхеньяна.



Президент Южной Кореи ранее назвал ракетные испытания Пхеньяна нежелательными провокациями. Мун Чжэ Ин говорил об этом 26 марта, когда выступал торжественной церемонии по случаю Дня защиты Желтого моря.



На реплики Мун Чжэ Ина отреагировала сестра главы КНДР Ким Е Чжон. В частности, она напомнила о визите лидера Южной Кореи в Агентство оборонных разработок, который состоялся минувшим летом. Оценивая разные виды вооружения, глава государства тогда называл ракетные испытания своей страны свидетельством усилий по установлению мира.



Представительница официального Пхеньяна назвала главу соседнего государства "американским попугаем", противоречащим сам себе. Запуски баллистических ракет проводились в аналогичных НИИ Севера и Юга, однако Мун Чжэ Ин дает им совершенно различные оценки, цитирует словам сестры Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Столь нелогичные действия руководства Южной Кореи сестра Ким Чен Ына расценила как две капли воды похожие на "разбойническую" политику властей Соединенных Штатов. Критикуя высказывания южнокорейского президента, Ким Е Чжон подчеркнула, что право КНДР на самооборону в Вашингтоне рассматривают как нарушение резолюций ООН и угрозой мировому сообществу.



В Южной Корее, прокомментировав заявление сестры северокорейского лидера, отметили, что она была излишне резка в некоторых выражениях. В Сеуле выразили глубокое сожаление в связи с такой реакцией Пхеньяна и подчеркнули, что готовы к дальнейшему диалогу на условиях взаимного уважения.



Автор: Злата Богатова

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