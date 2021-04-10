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Тихановская планирует встречи с Байденом и Зеленским
10.4.2021 14:43
Фото: belsat.eu
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, в прошлом участвовавшая в выборах на пост президента страны, рассказала о подготовке возможных встреч с лидерами Соединенных Штатов и Украины. О планах провести переговоры с Джо Байденом и Владимиром Зеленским она сообщила во время трансляции на своем YouTube-канале.
Самым большим препятствием официальной встречи с главой США Джо Байденом сейчас является коронавирусная пандемия, заявила Светлана Тихановская. По ее словам, из-за сохраняющейся эпидемиологической угрозы многие международные поездки отменяются или переносятся. Лидер белорусской оппозиции пояснила, что сохраняет постоянную связь с американским послом Джули Фишер. Представительница Госдепа сообщает, "как продвигаются дела".
Тихановская также отметила, что идут обсуждения возможной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Белорусы сейчас всячески способствуют тому, чтобы эти переговоры состоялись.
В начале марта Следственный комитет Белоруссии (СКБ) передал в Генеральную прокуратуру страны документы на экстрадицию экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской. По данным правоохранителей, представители ближайшего окружения лидера оппозиции планировали захват зданий в Гомеле. Такие сведения были получены при расследовании уголовного дела Сергея Тихановского, остающегося под арестом уже почти год.
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