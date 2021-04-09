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После визита Зеленского на позициях ВСУ вывесили флаг нацистской Германии
9.4.2021 15:10
Фото: voenkor.info
Флаг нацистской Германии был замечен на позициях ВС Украины после того, как их с официальным визитом посетил президент Владимир Зеленский.
Об этом сегодня рассказали представители ДНР.
На всех позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Владимир Зеленский посетил в качестве верховного главнокомандующего страны, появились приветственные лозунги и флаги. Кроме того, был замечен и флаг вермахта нацистской Германии, передает пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Украинский президент ранее прибыл на позиции, которые сейчас занимают ВСУ в окрестностях города Марьинка. Представители ДНР, комментируя приезд Владимира Зеленского, выразили надежду на то, что нацистской символике даст должную оценку глава МИД Польши Рау Збигнев.
Представитель Варшавы сейчас совершает поездку в Киев. По мнению официального Донецка, польский министр, как представитель одного из государств, пострадавших от нападения Третьего рейха, должен отреагировать на инцидент с флагом.
Ранее в Киеве изложили свою версию инцидента под Донецком, где погиб пятилетний ребенок. Мальчик из Александровского был смертельно ранен, когда нашел взрывное устройство, гуляя у собственного дома. С таким заявлением выступил пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.
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