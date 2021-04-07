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Зеленский прибыл в Донбасс
11:59
Фото: narodna-pravda.ua
Глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл в Донбасс на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения.
Как передает пресс-служба офиса президента Украины, Зеленский намерен посетить передовые позиции, где в последнее время не раз нарушался режим прекращения огня.
В официальном сообщении указано, что президент Украины сейчас находится на границе. В качестве Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, чтобы пообщаться с военнослужащими и поддержать их боевой дух.
Конфликт в Донбассе вновь начал обостряться в минувшем марте. Представители самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР обвиняют в эскалации обстановки украинских военных.
Не так давно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение о том, что ситуация могла бы быть урегулирована "за неделю". Для этого нужно, чтобы Москва вывела свои войска с территории ДНР и ЛНР. Представители руководства РФ уже не раз указывали, что в регионе не российских военных, этот конфликт представляет собой исключительно внутреннее дело Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег Киев от провокаций в Донбассе.
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