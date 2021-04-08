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В Киеве заявили о непричастности к гибели ребенка в Донбассе
05:21
Фото: osnmedia.ru
Пятилетний мальчик из Александровского получил смертельные ранения, обнаружив взрывное устройство во время прогулки около своего дома.
С таким заявлением выступил пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.
По словам Алексея Арестовича, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства, которое находилось на территории участка, где гулял мальчик. Ребенок погиб, когда нашел этот предмет во дворе, заявил представитель официального Киева. Он добавил, что к "разбрасыванию" опасных устройств, из-за которых погибают украинские граждане, якобы причастна российская сторона.
Гибель пятилетнего мальчика и ряд других инцидентов будут обсуждаться в ходе очередного заседания ТКГ, которое состоится уже 13—14 апреля, цитирует Арестовича сайт "Громадського радіо".
Ранее миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донбассе. Обстоятельства случившегося выяснили члены Специальной мониторинговой миссии (СММ), связавшиеся с бабушкой погибшего мальчика. Жительница Александровского рассказала, что услышала звук взрыва, когда ее внук находился на улице. Сразу после этого она видела клубы белого и черного дыма.
Бабушка погибшего ребенка пояснил, что сразу же вышла на улицу, где обнаружила лежащего на земле внука. При этом на стене дома и заборе, расположенном рядом, женщина видела следы от осколков повреждения. Информация, полученная от местной жительницы, приводится в отчете миссии, который 6 апреля появился на официальном сайте ОБСЕ.
Накануне, 8 апреля, тяжелые ранения получил мирный житель ЛНР. Мужчина 1964 г.р., проживающий в селе Желтом Славяносербского района, подорвался на взрывном устройстве, проходя по берегу реки Северский Донецк, сообщил ЛуганскИнформЦентр со ссылкой на представителей Народной милиции.
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