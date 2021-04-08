Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Госдепа объяснил политику Байдена в отношении России

06:02

Фото: smi2.net



Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал недавние высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Руководитель дипломатического ведомства объяснил резкие реплики "прагматичным подходом", передает The Washington Post.



Во время интервью главе Госдепа задали вопрос, как Джо Байден может называть Владимира Путина "убийцей" и одновременно работать с ним. По словам Энтони Блинкена, американский президент прагматичен и понимает, что необходимо "привлечь Россию к ответственности", но и продолжать сотрудничество с ней.



С госсекретарем США беседовал колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. Разговор, продолжавшийся сорок пять минут, стал первым большим интервью главы американского дипломатического ведомства о внешней политике новой администрации США.



После резонансных высказываний американского президента Джо Байдена, заявившего, в частности, что Владимир Путин "заплатит" за вмешательство в выборы в США, в Москву для консультаций вызвали главу посольства РФ в Вашингтоне. В МИД России допускают, что посол не возвратится в Соединенные Штаты в ближайшее время, и сейчас многое зависит от действий американского руководства.



Автор: Злата Богатова

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