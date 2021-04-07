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Старейший губернатор в России покидает пост


15:12
Старейший губернатор в России покидает постФото: simbirsk.city

Глава Ульяновской области Сергей Морозов, еще месяц назад выражавший намерение идти на пятый срок, объявил, что покидает свой пост.

По его словам, "мир меняется", и после шестнадцати лет в должности губернатора нужно дать дорогу молодому поколению.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов записал видеообращение, в котором объявил о том, что покидает свой пост. Рассказав о своих намерениях, глава региона отметил, что уже направил соответствующее заявление президенту РФ Владимиру Путину. Просьбу о добровольной отставке Морозом объяснил желанием полностью "сосредоточиться на решении жизненно важных вопросов на федеральном уровне".

По словам Морозова, он решил баллотироваться в депутаты Госдумы и продолжать трудиться в новом качестве на благо земляков. Назвав себя "плотью от плоти" Ульяновской области, губернатор также напомнил, что провел в должности шестнадцать лет. За это время удалось сделать немало "добрых и важных дел". Однако сейчас необходимо уступить дорогу молодым, которые сохранят все лучшие наработки и смогут привлечь "лучшее, новое, что есть в нашей стране" в целях повышения уровня и качества жизни ульяновцев.

Накануне, 7 апреля, президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, покинувшего этот пост по собственному желанию. Врио губернатора региона назначен Владислав Ховалыг, в прошлом два срока руководивший администрацией Кызыла.

Автор: Злата Богатова

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