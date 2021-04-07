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04:07

Фото: rtyva.ru

Шолбан Кара-оол



Глава РФ Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, покинувшего этот пост по собственному желанию.



Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Кремля.



Российский президент Владимир Путин принял отставку Шолбана Кара-оола с должности главы администрации Тувы, информирует пресс-служба Кремля. Руководитель региона подал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию.



Врио губернатора Тувы по решению главы РФ назначен Владислав Ховалыг, в прошлом два срока руководивший администрацией Кызыла. Путин уже провел с ним встречу в формате видеоконференции. Президент отметил, что его собеседник "человек очень опытный", знающий обстановку в регионе "досконально".



Путин в разговоре с преемником Кара-оола выразил уверенность, что Ховалыг справится с деятельностью в новом качестве, а также заверил, что российское руководство будет оказывать новому главе региона поддержку.



Врио главы Тувы, обозначив приоритетные направления для дальнейшего развития региона, особое внимание уделил четкой реализации индивидуального плана по социальной сфере. По словам Ховалыга, необходимо сфокусироваться на отраслях, которые обеспечивают занятость местного населения.



В ходе разговора с Путиным Ховалыг пояснил, что речь, в частности, идет о предприятиях, которые специализируются на переработке сельскохозяйственного сырья. По причине дефицита рабочих мест из сельской местности продолжается отток в города, отметил врио Тувы. Кроме того, Ховалыг говорил о планах подготовить предложения, направленные на снижение стоимости угля в регионе для жителей и бюджетных организаций.



Автор: Злата Богатова

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