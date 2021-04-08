|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Жители Великобритании хотели бы видеть следующим монархом принца Уильяма
8.4.2021 12:25
Фото: vistanews.ru
Большинство жителей королевства хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом Великобритании.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проводившегося Deltapoll по заказу Daily Mirror.
Участникам опроса задавали вопрос о том, кого бы они хотели видеть в качестве монарха после ухода королевы Елизаветы II. Как оказалось, более сорока процентов респондентов выбрали кандидатуру 38-летнего принца Уильяма. 22 процента опрошенных заявили, что предпочли бы 72-летнего наследного принца Чарльза.
При этом 14 процентов опрошенных высказали мнение о том, что в Великобритании вообще не должно быть монархии, а еще 8 процентов предложили кандидатуру принца Гарри.
Отвечая на вопрос, как долго 94-летняя Елизавета II может оставаться на троне, 41 процент респондентов заявил, что она должна быть монархом в течение всей жизни. 27 процентов участников исследования допустили передачу полномочий, если королева "не будет в хорошем здравии". 21 процент опрошенных полагает, что Елизавете II следует отречься от престола в пользу кого-то из наследников, даже если ее самочувствие будет оставаться хорошим.
Сейчас сразу после королевы в очереди на трон стоит ее сын, принц Уэльский Чарльз. В соответствии с порядком престолонаследования в Великобритании далее идет его старший сын, принц Уильям. Затем следуют его дети - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|