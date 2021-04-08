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Жители Великобритании хотели бы видеть следующим монархом принца Уильяма


8.4.2021 12:25
Жители Великобритании хотели бы видеть следующим монархом принца УильямаФото: vistanews.ru

Большинство жителей королевства хотели бы видеть принца Уильяма следующим монархом Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проводившегося Deltapoll по заказу Daily Mirror.

Участникам опроса задавали вопрос о том, кого бы они хотели видеть в качестве монарха после ухода королевы Елизаветы II. Как оказалось, более сорока процентов респондентов выбрали кандидатуру 38-летнего принца Уильяма. 22 процента опрошенных заявили, что предпочли бы 72-летнего наследного принца Чарльза.

При этом 14 процентов опрошенных высказали мнение о том, что в Великобритании вообще не должно быть монархии, а еще 8 процентов предложили кандидатуру принца Гарри.

Отвечая на вопрос, как долго 94-летняя Елизавета II может оставаться на троне, 41 процент респондентов заявил, что она должна быть монархом в течение всей жизни. 27 процентов участников исследования допустили передачу полномочий, если королева "не будет в хорошем здравии". 21 процент опрошенных полагает, что Елизавете II следует отречься от престола в пользу кого-то из наследников, даже если ее самочувствие будет оставаться хорошим.

Сейчас сразу после королевы в очереди на трон стоит ее сын, принц Уэльский Чарльз. В соответствии с порядком престолонаследования в Великобритании далее идет его старший сын, принц Уильям. Затем следуют его дети - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Автор: Злата Богатова

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