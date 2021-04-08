Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Патрушев рассказал о создании биологического оружия у границ России

8.4.2021 07:56

Фото: vk.com



Соединенные Штаты могут создавать биологическое оружие на территории стран, которые граничат с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.



В интервью "Коммерсанту" он поделился мнением о том, что происходит в многочисленных американских лабораториях.



По словам Николая Патрушева, российское руководство имеет достаточно "веские основания предполагать", что у границ РФ может разрабатываться биологическое оружие. Американские лаборатории, где ведется такого рода деятельность, открываются и рядом с Китаем, отметил секретарь Совбеза. При этом власти государств, на территории которых американцы создают свои учреждения, обычно не обладают достоверными сведениями о специфике лабораторий.



Американская сторона уверяет, что речь идет об исследовательских центрах, в которых местным специалистам помогают вести борьбу с опасными заболеваниями. Однако многие "мирные санэпидстанции" такого рода весьма напоминают лабораторию Форт-Детрик, которая находится в штате Мэриленд. Американские специалисты проводят там опыты в сфере военной биологии, пояснил Патрушев.



Секретарь Совбеза также добавил, что в окрестностях таких лабораторий нередко фиксируются вспышки заболеваний, которые нельзя считать типичными для этих регионов.



Ранее в Пекине выступили с предложением позвать в Соединенные Штаты международных экспертов, которые бы подготовили доклад "о лаборатории Форт-Детрик". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил об этом, комментируя критические замечания Вашингтона по поводу отчета ВОЗ о происхождении коронавируса. Материал для него собирали ученые, посетившие Китай, в частности, исследовательский центр в Ухане.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 06:02 Глава Госдепа объяснил политику Байдена в отношении России

Глава Госдепа объяснил политику Байдена в отношении России 8.4.2021 15:12 Старейший губернатор в России покидает пост

Старейший губернатор в России покидает пост 8.4.2021 11:59 Зеленский прибыл в Донбасс

Зеленский прибыл в Донбасс 8.4.2021 07:27 Bloomberg: США могут выслать российских дипломатов

Bloomberg: США могут выслать российских дипломатов 8.4.2021 04:07 Путин принял отставку главы Тувы