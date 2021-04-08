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Патрушев рассказал о создании биологического оружия у границ России


8.4.2021 07:56
Патрушев рассказал о создании биологического оружия у границ РоссииФото: vk.com

Соединенные Штаты могут создавать биологическое оружие на территории стран, которые граничат с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В интервью "Коммерсанту" он поделился мнением о том, что происходит в многочисленных американских лабораториях.

По словам Николая Патрушева, российское руководство имеет достаточно "веские основания предполагать", что у границ РФ может разрабатываться биологическое оружие. Американские лаборатории, где ведется такого рода деятельность, открываются и рядом с Китаем, отметил секретарь Совбеза. При этом власти государств, на территории которых американцы создают свои учреждения, обычно не обладают достоверными сведениями о специфике лабораторий.

Американская сторона уверяет, что речь идет об исследовательских центрах, в которых местным специалистам помогают вести борьбу с опасными заболеваниями. Однако многие "мирные санэпидстанции" такого рода весьма напоминают лабораторию Форт-Детрик, которая находится в штате Мэриленд. Американские специалисты проводят там опыты в сфере военной биологии, пояснил Патрушев.

Секретарь Совбеза также добавил, что в окрестностях таких лабораторий нередко фиксируются вспышки заболеваний, которые нельзя считать типичными для этих регионов.

Ранее в Пекине выступили с предложением позвать в Соединенные Штаты международных экспертов, которые бы подготовили доклад "о лаборатории Форт-Детрик". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил об этом, комментируя критические замечания Вашингтона по поводу отчета ВОЗ о происхождении коронавируса. Материал для него собирали ученые, посетившие Китай, в частности, исследовательский центр в Ухане.

Автор: Злата Богатова

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