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Патрушев рассказал о создании биологического оружия у границ России
8.4.2021 07:56
Фото: vk.com
Соединенные Штаты могут создавать биологическое оружие на территории стран, которые граничат с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В интервью "Коммерсанту" он поделился мнением о том, что происходит в многочисленных американских лабораториях.
По словам Николая Патрушева, российское руководство имеет достаточно "веские основания предполагать", что у границ РФ может разрабатываться биологическое оружие. Американские лаборатории, где ведется такого рода деятельность, открываются и рядом с Китаем, отметил секретарь Совбеза. При этом власти государств, на территории которых американцы создают свои учреждения, обычно не обладают достоверными сведениями о специфике лабораторий.
Американская сторона уверяет, что речь идет об исследовательских центрах, в которых местным специалистам помогают вести борьбу с опасными заболеваниями. Однако многие "мирные санэпидстанции" такого рода весьма напоминают лабораторию Форт-Детрик, которая находится в штате Мэриленд. Американские специалисты проводят там опыты в сфере военной биологии, пояснил Патрушев.
Секретарь Совбеза также добавил, что в окрестностях таких лабораторий нередко фиксируются вспышки заболеваний, которые нельзя считать типичными для этих регионов.
Ранее в Пекине выступили с предложением позвать в Соединенные Штаты международных экспертов, которые бы подготовили доклад "о лаборатории Форт-Детрик". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил об этом, комментируя критические замечания Вашингтона по поводу отчета ВОЗ о происхождении коронавируса. Материал для него собирали ученые, посетившие Китай, в частности, исследовательский центр в Ухане.
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