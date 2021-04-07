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Bloomberg: США могут выслать российских дипломатов
07:27
Фото: bryansktoday.ru
В Вашингтоне сейчас рассматривают различные варианты ответных действий на хакерские атаки и попытки повлиять на ход выборов, к которым якобы причастна Россия, передает Bloomberg.
Кроме высылки российских дипломатов власти Соединенных Штатов могут в очередной раз объявить о введении санкций.
Ограничительные меры, которые может ввести американское руководство, будут направлены на лиц, близких к главе РФ Владимиру Путину, и некоторые органы власти, сообщает Bloomberg cо ссылкой на собственные источники.
В качестве реакции на кибервзломы и попытки вмешиваться в проведение выборов администрация президента США Джо Байдена также рассматривает возможность высылки российских дипломатов.
Как пояснил один из источников агентства, ответ Вашингтона может представлять собой набор элементов, включающий меры, связанные с дипломатами, и объявление очередных санкций.
Каких-либо официальных комментариев от представителей Белого дома или Госдепартамента Соединенных Штатов по этому поводу пока еще не последовало.
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